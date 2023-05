Gentse Coca Cola wordt voortaan geleverd met elektrische trucks

ACOD en ACV naar de rechtbank tegen dwangsom­men bij acties aan Delhaize: “Zo wordt staken het voorrecht van de rijken”

Een vakbondsdelegatie van BBTK en ACV verzamelde op vrijdagochtend aan de rechtbank op de Opgeëistenlaan om een verzet in te dienen tegen Delhaize. De supermarktketen vond dat de vakbonden tijdens de stakingen van eind april klanten had belemmerd de winkel binnen te gaan, en had dwangsommen van 1.000 euro per geblokkeerde klant bekomen. Vakbonden vinden die maatregel onterecht gebruikt, en gaan ertegen in beroep.