Gentse cinema organiseert ‘moederdag matinee’ met legendarische Sissi-film: “Op vertoon van kind, komen mama’s gratis binnen”

LEVENSVER­HAAL. Cultmuzi­kant Hugo Bourgeois (59) overleden: “Toch zal hij er nog altijd een beetje bij zijn in ons repetitie­kot”

Muzikant Hugo Bourgeois, een grote naam in de alternatieve muziekscene van groot-Menen en Kortrijk, is niet meer. De vijftiger overleed op 8 mei in het UZ te Gent, de stad waar hij al een tijd woonde. Samen met Luc Dufourmont richtte Hugo Two Russian Cowboys op en daarnaast maakte hij deel uit van veel andere projecten. “Cultheld, antiheld, vaak contraire, maar niet contraire. Een inspiratie voor een pak muzikanten en komedianten”, omschrijft muziekmanager Bram Bostyn de gitarist.