Gentse cinema heeft honderden dekentjes gekocht zodat verwarming lager kan staan komende winter

Transitie­huis voor 16 gedetineer­den in Gentbrugge wil nog voor de zomer open: "Permanente aanwezig­heid van personeel stelt de buurt gerust"

De verbouwingsplannen zijn klaar, de vergunning is aangevraagd. Ten laatste half januari wordt een beslissing genomen over de vergunning, en als die positief is, kan het transitiehuis aan de Leo Terzweillaan in Gentbrugge nog voor de zomer open. Dan zullen 16 gedetineerden wier straftijd er bijna op zit, op die locatie begeleid worden naar een re-integratie in de maatschappij.

18 oktober