Gentse CEO lanceert podcast voor ondernemers met afleveringen die slechts een paar minuten duren

Matthias Browaeys is nog geen dertig, maar de Gentenaar heeft al een hele weg afgelegd. Hij richtte The Harbour mee op en is nog steeds CEO van WinWinner, een bekend crowdlending platform. In 2020 was hij te zien in het VTM-programma ‘Jonge Wolven’, waarin het reilen en zeilen van een aantal jonge ondernemers werd belicht, en later ook in zijn eigen talkshow ‘Goe Bezig’ op Kanaal Z.