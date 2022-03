Gentse CD&V kiest nieuwe voorzitter: “Onze partij heeft een sterke geschiedenis in Gent”

Gent Onze man test de Gentse deelsteps: “Te duur om elke dag te gebruiken”

De deelstep maakt zijn intrede in Gent. Sinds begin maart rijden er 100 frisgroene exemplaren van de start-up Hoppy rond in de stad. Zijn ze handig in gebruik? Geraak je veilig op jouw bestemming? En wat kost het grapje? Onze reporter deed de test.

12 maart