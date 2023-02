Gentse brouwerij Stroom pakt na artistieke blikjes uit met hervulbare bierflessen: “De bieren zijn op vat gerijpt en ecologisch verantwoord”

De mooie zwarte flessen staan al klaar in de Forelstraat, de thuisbasis van brouwerij Stroom. Daar gaan twee nieuwe bieren in, op vat gerijpt en helemaal klaar om te delen. Dat laatste is de verstandigste manier om met de hervulbare flessen aan de slag te gaan, want de twee nieuwe brouwsels van Stroom zijn behoorlijk sterk.

Pionier

Maar het opvallendste is natuurlijk die hervulbare fles. Daarmee pioniert Stroom in Gent. Het systeem is eenvoudig: je betaalt een eenmalige kost voor de fles en de prijs voor het bier. Als de fles leeg is, kan je hem laten vullen voor 5 euro. De flessen zijn enkel in de brouwerij zelf te verkrijgen.

Stroom, de brouwerij van de Amerikaanse brouwer Farrell Styers en voormalig galeriehouder Carl Uytterhaeghe, ging in 2020 van start met artistieke blikjes. Ook ecologie dragen Styers en Uytterhaeghe hoog in het vaandel. Vandaar de initiële keuze voor blik, want dat scoort ecologisch gesproken nog net iets beter dan glas. Tenzij je voor de hervulbare editie gaat, vandaar dit experiment.

Al blijft de focus natuurlijk op het bier liggen. De twee ‘hervulbare’ bieren zijn in vat gerijpt: eentje op een rum- en de ander in whiskyvat. ‘Stroom Barrel 2022 Edition: Rum’ is een Belgian Strong Dark Ale, met een vijgen-, rozijnen- en pruimenaroma en heldere tonen van rijp fruit op een ‘moutige body’. Gerijpt in een Jamaicaans rumvat, waar nadien ook nog twee keer wijn in opgeslagen werd. Het proberen waard. Nummer twee is de ‘Stroom Barrel 2022 Edition: Whiskey’. Deze versie van het bier is gerijpt in een whiskyvat van een distilleerderij uit de Elzas. Dat geeft smaken van gekruid hout, amandel, karamel en vanille. Met een alcoholpercentage van 10 procent is de vrij grote fles die je vanaf nu bij Stroom kan krijgen, duidelijk ééntje om te delen.

