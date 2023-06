Gentse brandweer redt hondje uit snikhete wagen, terwijl baasjes aan het shoppen zijn

HETE ZOMER. Hier kan je gratis water tappen in Gent: meer dan 50 locaties in kaart gebracht

Met temperaturen die nog even richting -of over- de 30 graden Celcius schieten, is voldoende water drinken meer dan aangewezen. Daarom lijstte de Stad Gent locaties op waar je gratis je drinkfles of beker kan bijvullen.