Gentse bende mensensmokkelaars blijft maand langer in de cel: “Ze gebruikten autobanden als reddingsvesten”

Huiszoekingen

Het onderzoek ging in oktober van vorig jaar van start, na een routinecontrole. In een wagen werd een opblaasbare boot (RHIB), een buitenboordmotor en reddingsvesten aangetroffen. De drie personen bij de wagen werden opgepakt voor verhoor, waarna de federale politie het onderzoek overnam. Op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus werden er acht huiszoekingen uitgevoerd in het kader van het mensensmokkelonderzoek: vijf in Gent, twee in Deinze en één in Roeselare. “Bij de huiszoekingen werden drie bootjes en motoren aangetroffen, alsook een veertigtal binnenbanden. Deze autobanden worden vermoedelijk gebruikt als goedkope reddingsvesten”, vertelde hoofdcommissaris Patrick Willocx eerder al, terwijl hij de rubberen bootjes liet zien waar zo’n 40 personen in werden gepropt.