Gentse band Mayorga verovert na De Nieuwe Lichting ook de hitlijsten

GENTTwee jaar geleden moesten de eerste lijnen muziek van Gentse band Mayorga nog geschreven worden, nu boeken ze de Vooruit en zijn ze één van de laureaten van De Nieuwe Lichting van Stubru. In Gent hebben we meer dan een Girlcrush op het viertal, gelukkig komt er na een hete zomer op het podium ook een ep!

Mayorga, het geesteskind van de half-Chileense, half-Kempische Helena Paredes Mayorga (26) is intussen De Afrekening ingedoken, losjes over Linkin Park en Warhaus heen alsof het niets was. Frontvrouw Helena bouwt al even aan de weg, maar een plaatsje op het grootste indierockconcours van Vlaanderen veroveren is geen klein bier en winnen al helemaal niet. “Ik had ons ingeschreven zonder er al te veel over na te denken, dat we wonnen is onvoorstelbaar”.

Van solo naar band

Helena komt zelf uit de Kempen, producent Charline D’Hoore heeft een studio in Brugge maar toch heeft Mayorga een deel Gents dna. Mayorga werkte haar studies af als gitariste aan het KASK en Conservatorium. D’Hoore studeert daar binnenkort af in de afdeling productie. De helft van de band heeft er minstens een jaartje bij het MUDA op zitten. Vruchtbare grond, we zeiden het al.

Eerste single ‘Weekend Lover’ kreeg lovende reviews en is, net zoals opvolger ‘Girlcrush’, van de hand van de frontvrouw. “De opnames heb ik volledig zelf gedaan, met de hulp van Charline. Wij leerden elkaar kennen net voor de coronaperiode, maar er was meteen een klik. Inspelen kan je zelf, maar om live te gaan, moesten we de band wel wat uitbreiden. Dat kon gelukkig snel, ik heb niet getwijfeld.”

Trui Amerlinck en Sam Enthoven vervoegden Helena en Charline. “Trui ken ik al heel lang en is de beste bassiste, daar moest ik niet over nadenken. Sam is ook al jarenlang een uitzonderlijk goede drummer - we hebben de vraag gesteld en voilà”. Mayorga zoals het grote publiek hen kent, was geboren.

Veel goesting

“Het is heel snel gegaan, maar we voelen er ons allemaal nog goed bij. Uiteindelijk zijn we vier mensen die graag op een podium staan en nu we een versnelling hoger zijn geschakeld, hebben we vooral goesting”, zegt Helena. “We kijken enorm uit naar die show in de Vooruit voor het ‘40 jaar StuBru-feestje’, dat is toch echt al een groot publiek en hopelijk hebben mensen ook zin om naar ons te komen kijken. Of we er klaar voor zijn? Laat het publiek maar beslissen.”

Natuurlijk is er ook, door de winst bij De Nieuwe Lichting, flink wat druk bijgekomen. “We krijgen nu heel veel boekingen binnen en ook uit Nederland is er voorzichtige interesse. Dat is heel spannend, maar we kijken ook al voorbij de zomer. Dan bundelen we wat nummers in een ep, wat de toekomst verder brengt valt natuurlijk nog af te wachten.”

Vooruit!

Met vergelijkingen als Phoebe Bridgers, te danken aan de zachte maar indringende krak in de stem van Helena over de dromerige gitaarrifs kan Mayorga alvast rekenen op veel bijval in de Vlaamse muziekscène. Maar heeft ze zelf ook een voorbeeld? “Binnen De Nieuwe Lichting lag het niveau heel hoog, ik had het echt iedereen gegund. Als ik groter mag denken, dan vind ik Courtney Bartnett wel een uitstekende artieste. Ze heeft heel rechttoe-rechtaan teksten, maar er zit toch ook altijd een diepere laag verborgen. Edgy, niet te afgelikt, en ze is ook gitariste, dat is toch ook wel een pluspunt”. En wie even naar Bartnett luistert, herkent ook een vleugje Mayorga in die hese stem.

Meer redenen om naar de Vooruit af te zakken op 21 april, heeft de Gentse muziekliefhebber wellicht niet nodig. Of toch? “Als we mensen moeten overtuigen: we hebben ook écht leuke merch”, verzekert Helena nog. Dat kan niet misgaan.

