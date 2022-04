Gentse band maakt furore in het buitenland: “In India staan ze aan te schuiven om met ons op de foto te mogen”

GentZe worden gevraagd om op Coachella in de VS te spelen, op het vliegtuig naar Turkije worden ze herkend door de stewardessen, en in Iran smeken ze om een optreden. De Gentse band Stavroz is gekend in eigen land, maar in het buitenland nog veel meer. Toch trapt het viertal hun nieuwe wereldtour af in thuisstad Gent.

Honderd miljoen plays op de bekende streamingplatformen. Elke maand een half miljoen luisteraars op Spotify. Deel van de soundtrack van het populaire videospel GTA 5. De vierkoppige Gentse band Stavroz is goed bezig. IJsbrand De Wilde (33), Gert Beazar (36), Max Helincks (31) en Pieter De Meester (34) speelden al op prestigieuze festivals zoals Coachella in de Verenigde Staten, het Australische Strawberry Fields en het Mexicaanse Tropico voor duizenden bezoekers.

Het viertal toert de wereld rond met hun organische house vol ethnische invloeden. Van Berlijn tot Washington vallen ze als een blok voor de Gentenaars die enkele jaren geleden ook hun eigen platenlabel begonnen. “De gekste plek waar we al gespeeld hebben? Dat moet toch wel Coachella zijn. Dat is zo een naam. Al waren we vorige week nog in Barcelona en dat was ook heel zot. Daar was zoveel volk zo hard aan het gaan op onze muziek. Dat verwondert ons nog steeds, aangezien we eerder aan de ingetogen kant zitten van de electronica. Tussen de zetel en de club zeggen we altijd.”

Grote niche

Stavroz spreekt overal tot de verbeelding. Meer in het buitenland dan in eigen land. “In India staan ze aan te schuiven om met ons op de foto te mogen. Op het vliegtuig op weg naar Turkije herkenden de stewardessen ons. In eigen land hebben we al op grote festivals zoals Pukkelpop en We Can Dance gespeeld, maar we zouden toch graag eens in de AB of Werchter spelen.” Waarom dat nog niet gebeurd is? “We spreken vooral een niche aan”, zegt Max. Die is klein in eigen land, maar groot op wereldvlak.”

Quote Hier optreden maakt me toch nerveuzer dan spelen voor tiendui­zend man in New York Pieter De Meester

Op 13 mei komt het debuutalbum uit van Stavroz: Mindibu. Dat betekent een nieuwe wereldtoer in steden zoals New York, Los Angeles, Tel Aviv, Miami, Berlijn en Londen. Steden van wereldformaat, en toch geven de muzikanten de aftrap in Gent. De plek waar drie van de vier bandleden nog steeds wonen en waar het ‘hoofdkantoor’ is. “Hier optreden maakt me toch nerveuzer dan spelen voor tienduizend man in New York”, glundert Pieter. “Mogelijks omdat mijn mama komt kijken? Op Coachella ken je niemand, hier zitten toch veel bekende gezichten bij.”