Gentse bakkerijketen ‘redt’ al 100.000 maaltijden van de vuilnisbak

Bakkerij Aernoudt, de Gentse keten met maar liefst 31 filialen in de streek, is één van de best-scorende winkels op Too Good To Go, een app waarmee winkels hun onverkochte producten nog aan een prijsje kwijtkunnen.

Een verrassingspakket van Bakkerij Aernoudt: je weet natuurlijk niet wat er op voorhand in zit, maar trouwe gebruikers van Too Good To Go zweren bij het concept. De Deense app laat winkels hun onverkochte producten die nog niet over datum zijn, aanbieden aan een soldenprijsje. Met succes: in totaal zijn er zo al 100 miljoen pakketten van de vuilnisbelt gered.

In Oost-Vlaanderen is Bakkerij Aernoudt dus kampioen. Al liefst 100.000 keer konden zij brood, koffiekoeken of gebak nog doorgeven aan klanten die zich graag lieten verrassen. “Wij werken graag met Too Good To Go omdat we zelf ook inzetten op het beperken van voedselverspilling in onze winkels”, zegt CEO Carolien De Sutter. “Dat is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Too Good To Go biedt daar een goede oplossing voor door de niet-verkochte artikelen op het einde van de dag toch nog een tweede leven te geven. Voor ons is de meerwaarde vooral dat de consument toch nog kan genieten van onverkochte producten op het einde van de dag. Onze medewerkers ervaren dit als zeer positief in de winkel omdat ze zo zelf een steentje kunnen bijdragen aan een minimale voedselverspilling”.

Too Good To Go bestaat al sinds 2016, in 2018 lanceerde de app ook in België. Meer dan 5.500 Belgische winkels werken met het systeem.