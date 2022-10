Gentse bakkerij bestaat 120 jaar: “Koffiekoeken? dat bestond niet 50 jaar geleden”

In bakkerij De Waele-Haenebalcke staat de winkelbel nooit stil. Het is 15 uur in de namiddag en Nathalie krijgt telefoon na telefoon. ‘Goeiemiddag mevrouw’, zegt ze tussen het telefoneren door, ‘ga gerust door naar achter, ik kom zo meteen bij jou’. Daar wachten haar broer Yves en hun vader Raymond. ‘Welkom’, glunderen ze beiden. Of hoe warmte een begrip is in bakkerij De Waele-Haenebalcke.

“De bakkerij heet al meer dan 50 jaar zo, maar in Drongen spreken ze ons nog altijd van Haenebalcke”, vertelt Yves, de vierde generatie met zijn zus. “De naam is veranderd toen mijn vader erbij kwam.” De bakkerij werd opgericht door Aloïs Haenebalcke, de overgrootvader van Nathalie en Yves, in 1902. Erna is het overgegaan naar Aloïs zijn zoon Daniël en zijn vrouw Irène Cocquyt. Het koppel kreeg vijf kinderen, waaronder Christine, de mama van Yves en Nathalie.

“Christine en ik hebben elkaar hier leren kennen”, glundert Raymond. Hij was al sinds zijn veertiende aan de slag in bakkerijen. Na zijn legerdienst kwam hij op het Drongenplein terecht waar hij nooit meer is weggegaan. En maar goed ook. “Ik kan me geen betere job inbeelden dan deze”, vult Nathalie aan.

120 jaar aan mooie herinneringen

Nathalie en haar broer Yves kwamen erbij na hun studies. Dit jaar beleven ze samen met hun vader – hun mama overleed enkele jaren geleden – het 120-jarig bestaan van de bakkerij waar ze in opgroeiden. “We hebben zoveel goede herinneringen om op terug te kijken”, glundert het drietal. “Vroeger brachten mijn grootouders en ouders nog brood rond met de auto en de fiets”, herinnert Nathalie zich. “Toen bompa klaar was met zijn ronde, tikte hij altijd op het raam. Mijn broer en ik mochten dan in de grote broodmand gaan zitten voor een ritje.”

“Ik herinner mij nog de amfibiewagen van het leger”, vult papa Raymond aan. “Toen er overstromingen waren, brachten we daar brood mee rond. We hebben nogal wat meegemaakt. Ooit stond prins Karel, de broer van koning Leopold III, hier plots in de winkel. Toen de bakkerij nog een tea-room had, is hij hier een koffie komen drinken.” “Vandaag krijgen we nog altijd bekende koppen over de vloer, maar we respecteren hun privacy”, grapt Yves.

Mee met de tijd

Nathalie krijgt weer telefoon en verdwijnt geruisloos naar de winkel vooraan. Ze komt terug met een bordje met bokkenpootjes en truffels op. “Twee van onze specialiteiten”, glundert ze. “We hebben klanten uit Duitsland die steevast bellen als ze naar de kust rijden, om te vragen of we bokkenpootjes langs de kant kunnen houden. De truffels maakt ons papa nog altijd zelf.” Ondanks zijn 83-jarige leeftijd.

“We proberen nog zoveel mogelijk zelf te maken”, gaat Yves verder. “Elke ochtend leggen we warm brood, verse koffiekoeken en gebak in de rekken.” Eén van de vele redenen waarom de bakkerij zo populair is. In Drongen, maar ook ver daarbuiten. “De klanten komen voor onze persoonlijke aanpak. Onze klanten zijn geen nummers, ze zijn ons klanten. We proberen hen zoveel mogelijk bij naam te kennen. Sommige van hen komen naar hier om hun verhaal te doen.”

Warme bakker, warme thuis

Voor veel klanten is de bakkerij een tweede thuis. De kindjes krijgen koekjes of snoepjes, hun ouders genieten van de lekkere geur. “We zijn nog steeds een klassieke bakkerij, maar we evolueren wel mee met de tijd”, zegt Raymond. “Vroeger verkochten de bakkers twee soorten brood, vandaag liggen er niet minder dan 25 soorten in onze rekken. Toen ik begon, was 90 procent van de broden wit, vandaag is 70 procent van ons brood donker. Koffiekoeken? Dat bestond niet 50 jaar geleden. In het weekend kon je een Suisse krijgen, dat was het. Kom je nu langs in het weekend, dan heb je keuze uit 28 soorten koffiekoeken.”

“We verkopen sinds kort ook desembrood en meeneemkoffie”, pikt Nathalie in. “We hebben het geluk dat we op een prachtige plek zitten met veel passage. Heel wat passanten stoppen hier voor een koffie en een koffiekoek, en gaan daarmee aan de Leie of op onze vensterbanken zitten.” Raymond en Yves glunderen. “We willen nog lang doorgaan”, zegt Nathalie nog. “De afgelopen decennia waren mooi, mede omdat we altijd een goed team rondom ons hebben gehad. Zowel in de winkel als in de bakkerij. Vandaag nog altijd. Onze bakker Tony werkt hier al 35 jaar bijvoorbeeld. Al wie hier nog gewerkt heeft, komt nog regelmatig langs voor een babbel of een potje koffie. Ze kunnen ons niet missen en wij hen ook niet.”

Bakkerij De Waele-Haenebalcke, Drongenplein 1, 9031 Gent. Open op maandag en van woensdag tot vrijdag van 6.30 uur tot 12.30 uur en van 13.15 tot 18.30 uur. Op zaterdag tot 17.30 uur.

