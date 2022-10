Gentse bakker organiseert Halloweenfeestje voor honden en hun baasjes

In april organiseerde Doggo Bakery – een Gentse bakkerij met cupcakes, macarons, worteltaart, dinokoeken en ander lekkers voor honden – al een paaseitjesraap voor honden. Op 30 oktober pakken ze samen met Belgian Doggos uit met een heus Halloweenfeestje voor viervoeters en hun baasjes. Van 14 tot 18 uur in Bar Bricolage in de Chinastraat in Gent. Compleet met workshops, een markt en een verkleedwedstrijd waarin zowel de best verkleedde hond als het best verkleedde duo een prijs zullen winnen. Wacht niet te lang met je ticket te kopen, want de paaseitjesraap was in geen tijd volzet.