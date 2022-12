Gentse autodieven verschepen Mazda’s en Toyota’s naar Afrika vanuit Laarne

Over hoeveel wagens het gaat, is nog niet duidelijk, maar hun werkwijze verliep steeds als volgt: nadat ze de wagens, meestal Mazda CX5 en Toyota RAV4, gestolen hadden, reden ze ermee naar België gereden om ze in Laarne in een loods te plaatsen. De bende verborg de auto’s in een zeecontainer, die dan naar de Antwerpse haven werd gebracht voor transport naar Ghana. In een container konden de criminelen drie auto’s kwijt.