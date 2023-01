Gentse aperobar viert driejarig bestaan: “Overdag kan je snuisteren in onze bazaar, de keuken is doorlopend open”

Gent Vergeet de solden: in deze Gentse winkels met tweede­hands­kle­ding scoor je het héle jaar door parels

Tweedehands staat al lang niet meer gelijk aan ‘oubollig’ en ‘versleten’. Vintage is hip en dat weten ze in Gent als de besten. Niet alleen zijn de Gentenaars er verzot op, er zijn ook heel wat tweedehandswinkels te vinden in de Arteveldestad. Zo kan je het hele jaar leuke kleding – al dan niet van topmerken – kopen aan zachte prijsjes en toch bewust leven. Check zeker deze zes shops uit.

