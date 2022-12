Gentse ‘afvalsteen’ valt al in de prijzen: Belgian Construction Awards 2022 voor de categorie Climate Future Product/Concept

De tijdschriften Bouwkroniek en La Chronique de Belgian reikten de Construction Awards 2022 uit. Met deze prijzen willen de bouwtijdschriften het vakmanschap van de bouwsector in de kijker zetten en bekronen. Daarbij viel de koolstofarme gevelsteen op basis van lokaal afvalmateriaal dus in de prijzen. De Gente Waste Brick werd speciaal ontworpen als nieuwe gevelsteen voor de nieuwe vleugel van het Designmuseum, die aan de Drabstraat zal komen. Het onderzoeksproject werd gefinancierd met geld van Vlaanderen Circulair en Sogent. De steen wordt gemaakt met ondermeer fijngemalen beton en wit glas. Kalk is het voornaamste bindmiddel. De steen wordt ook uitgehard in plaats van gebakken, en dat gebeurt door het opvangen van CO2 uit de atmosfeer. Deze gevelstenen zullen komend voorjaar op de Arsenaalsite worden geproduceerd met behulp van een schoon en eenvoudig productieproces dat makkelijk in een andere stedelijke omgeving kan worden gekopieerd. De productie veroorzaakt amper emissies en geen nevenproducten of afval.