Gentsche Sosseteit bestaat 40 jaar. “Wekelijks één uur Gents op de basisschool kan ons dialect redden”

Laatste toekomst­boom van dit seizoen is voor Sint-Amandsberg: zwarte notelaar aan Halvemaan­straat

De eerste ‘toekomstboom’ van Gent werd in 2022 in de Désiré Fiévéstraat aangeplant. Dit jaar gingen al 119 toekomstbomen de grond in, op 17 plaatsen in Gent. De laatste van dit plantseizoen was voor Sint-Amandsberg.