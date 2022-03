Gentsche Gruute Kuis heeft recordaantal vrijwilligers: “Opsteker voor de buurt én IVAGO”

GENTDe Gentsche Gruute Kuis is aan zijn topdag bezig. De opruimactie van IVAGO om met je buurt of vereniging zwerfvuil op te halen, lag twee jaar stil door de coronapandemie maar de Gentenaars hadden er dit jaar blijkbaar veel zin in. Bijna 4.000 vrijwilligers gingen aan de slag met grijper, hesje en vuilniszak.

Het is de eerste keer dat de Gentsche Gruute Kuis een week lang door gaat. Voor bedrijven die onder het personeel willen mobiliseren of scholen die hun steentje willen bijdragen, duidelijk eenvoudiger om te organiseren. In totaal staken 3.910 vrijwilligers de handen uit de mouwen. De vorige volwaardige editie waren dat er nog 3.400.

Zwerfvuil

In de categorie scholen, verenigingen en bedrijven waren er 39 opruiminitiatieven voor Gent en Destelbergen samen. Die initiatieven vertegenwoordigden in totaal 637 volwassenen en 950 kinderen jonger dan 12. “De max!”, zegt IVAGO-woordvoerster Sandra Deneef. “Heel fijn om te zien dat de zwerfvuilproblematiek zo hoog op de agenda staat bij zo’n breed publiek, en dat zo veel mensen echte ambassadeurs willen zijn van hun propere stad of gemeente. Voor de ophaalploegen van IVAGO is dat hartverwarmend.”

Het hoogtepunt van de Kuis ligt natuurlijk nog op zondag, wanneer duizenden vrijwilligers in alle Gentse buurten op stap gaan. “We tellen ook 95 ‘particuliere’ opruiminitiatieven voor Gent. Dat is goed voor 1.313 volwassenen en 776 kinderen jonger dan 12. In Destelbergen spreken we over 20 opruiminitiatieven, of 155 volwassenen en 79 kinderen jonger dan 12", klinkt het. Ook de medewerkers van IVAGO zelf zijn vandaag van de partij met een eigen opruiminitiatief in de buurt Tolhuis-Ham. Naast hen voorzitter Bram Van Braeckevelt die tijdens een korte sneeuwbui ook de grijper in de hand nam.

Record

“Dat we nu een record breken tijdens de eerste Gruute Kuis na corona, toont dat het zwerfvuilprobleem leeft bij de mensen. Het toont de steun voor IVAGO en is hopelijk ook voor de mensen die af en toe iets laten slingeren een teken dat ze hinder veroorzaken. Maar ook voor de buurt is het leuk: mensen komen samen om op te ruimen omdat ze hun wijk graag hebben”.

Tijdens de coronapandemie was er ook een pandemie-proof editie van de Gruute Kuis maar die moest in groepjes van vier doorgaan. “Tijdens de pandemie gingen veel mensen op wandel en zagen ze ook hoeveel vuilnis er lag. Dat heeft hen ook aangemoedigd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Dat toont ook het hoge aantal Propere Pierkes dat we elk jaar halen. Voor hen is dit ook een opsteker: je kan ook tijdens het jaar natuurlijk je buurt proper houden. Al blijft het jammer dat het nodig is.”

