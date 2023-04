Gentsche Gruute Kuis en Destelbergen Helemaal Schoon rekruteren vrijwilligers

Van Liesje de tramgeit tot de lingerie­was­ser van het Glazen Straatje: nieuwe wandelrou­te legt bijzondere Gentse verhalen bloot

Ken je het verhaal van Liesje de tramgeit? Of van de turbulente relatie van Keizer Karel met de Gentse handelaars? De hele maand april kan je een wandelroute volgen langs verschillende winkels in Gent, en zo bijzondere verhalen sprokkelen over lokale handelaars van de afgelopen duizend jaar.