Gents smult van de Floraliën: van bier tot ijs, alles kan met bloemensmaak

De creatievelingen die er zich aan waagden, zijn Ijsster, Dok Brewing Company, Chocolatier Vandenbouhede, Julie’s House, Cremerie Gérard, Chocolatier Yuzu, Joost Arijs, Rabot Dumpling House en Calles Confiture. Allemaal verwerkten ze bloemen in hun producten, vaak met een verrassend resultaat. Bier met bloemen bijvoorbeeld, dat is niet perse een combinatie waar je op het eerste gezicht zit op te wachten. “En toch kan het", lacht Dimitri Messiaen van Dok Brewing Company. “Wij werkten met een witbier als basis, en voegden daar yuzu aan toe, goudboesem, klaproos en passiebloem. Niet teveel, want anders krijg je meteen een smaak die veel te veel afwijkt van bier. Maar het kan. We zijn best trots op onze Yuzual Suspects, die we verdelen in blikjes. Die zijn getooid met een bloemen en stripfiguurtjes, maar het is wel degelijk bier, met alcohol.”