Gents rusthuis lanceert eigen honing: “Het zorgt voor een positieve beeldvorming rond woonzorgcentra”

GentWoonzorgcentra hebben vaak een stoffig imago, maar bij Het Heiveld in Sint-Amandsberg houden ze de schwung er duidelijk in. Het rusthuis heeft deze maand haar eigen honing gelanceerd, van bijen uit eigen tuin. Die worden onderhouden door de 87-jarige Andre, die hulp kreeg van heel wat bewoners om de honing te zwieren.

Dat ze graag dieren zien in Het Heiveld, dat is al langer duidelijk. Enkele jaren geleden haalde het rusthuis een zorgvarken in huis, Gust, dat slaapt in de tuin en overdag tussen de bewoners rondloopt. Cavia’s, vogels, kippen, met de hand opgekweekte kuikens en afdelingsgebonden katten zijn ook te vinden in het woonzorgcentrum. Sinds vorige zomer wonen er zelfs honingbijen op het domeinen. In de tuin staan drie bijenkasten, onderhouden door de 87-jarige Andre Godderis, derde generatie imker.

Andre hield 25 jaar lang bijen op een weide vol bloemen en bomen in Merelbeke. Enkele jaren geleden verkocht hij zijn huis en zijn kasten om in het centrum van Gent te gaan wonen. Niet veel later verhuisde hij opnieuw naar een appartement in Sint-Amandsberg, vlakbij Het Heiveld. Daar stond al een bijenkast, maar de populatie was quasi uitgestorven. “Ik heb toen voorgesteld aan de directeur om de kolonie te revitaliseren. Met steun van het Heiveldhof vzw werden er twee kasten bijgezet, een nieuwe koningin en honingbijen in huis gehaald en materiaal voorzien.”

Volledig scherm Imker Andre bij zijn bijenkasten, in de tuin van Het Heiveld. © Wannes Nimmegeers

Relationeel gewin

De kolonie groeide stelselmatig aan, ondanks dat een 12-jarige kwajongen een van de kasten omver had geduwd, waardoor er deze zomer voldoende honing was om te oogsten. “We hebben een volle emmer kunnen ophalen”, glundert Geert Roggeman, directeur van Het Heiveld. “De bewoners hebben geholpen om de honing uit de raten te zwieren, onder begeleiding van Andre, en in potjes te gieten.”

Een deel van de honing werd gebruikt tijdens een kookactiviteit in het rusthuis, een ander deel werd te koop aangeboden in de cafetaria. “Het is snel gegaan”, vertelt Roggeman. “De potjes zijn al allemaal de deur, maar volgende zomer zullen we opnieuw honing hebben, meer dan dit jaar. We hebben nogal wat bijen verloren aan de Aziatische hoornaar, een invasieve soort. Plus, we gaan de bijenkasten naar onze boomgaard verplaatsen. Volgens Andre staan ze daar beter, in de schaduw.”

Ook volgend jaar belooft de honing weer vlot de deur uit te gaan, al is dat allesbehalve het hoofddoel. “De bijen en de honing zorgen voor een positieve beeldvorming rond woonzorgcentra en voor leuke activiteiten voor bewoners, zoals het zwieren van en koken met de honing. Af en toe hebben we ook scholen op bezoek, die nu ook kunnen bijleren over de bijen tijdens hun bezoek.”

