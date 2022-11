Gents rusthuis heeft cavia, konijn en... twee robotkatten: “Ze spinnen en bewegen als echte katten”

GentTwee van de meest bijzondere inwoners van woonzorgcentrum Zuiderlicht in Gent, dat zijn ongetwijfeld de interactieve robotkatten. Ze miauwen, spinnen en bewegen zoals echte katten, waardoor bewoners er rust bij vinden. “Waarom we geen echte kat in huis nemen? Die zijn wispelturiger”, klinkt het.

Marie-Louise en Agnes zijn 2 van de 32 bewoners die momenteel op de afdeling voor mensen met dementie verblijven in woonzorgcentrum Zuiderlicht. Zodra een verzorger een robotkat op hun schoot legt, klaart hun gezicht volledig op. Ze aaien het beestje en fluisteren er lieve woordjes tegen. “Het is ongelooflijk wat voor reactie de katten uitlokken”, zegt teamcoach Sabrina Van Ooteghem. “Op deze afdeling zetten we sterk in op activering. Voor onze bewoners met jongdementie betekent dat bewegen, koken, op reis gaan. Voor onze oudere bewoners die vergevorderd zijn, hebben we naar andere manieren moeten zoeken.”

Een goed jaar geleden kocht het team een interactieve robotkat, specifiek ontworpen voor mensen met dementie. Het is groter en weegt zwaarder dan een speelgoedkat, knippert met haar ogen, beweegt haar pootje en miauwt. Als je haar aait, sluit ze haar ogen en begint ze te spinnen. Soms draait ze zelf op haar zij. “We merkten al snel dat bewoners die enorm veel moeite hebben met communicatie, zomaar tegen de kat begonnen te spreken. Ze knuffelden de poes en namen haar op om te wandelen. Veel bewoners zien het als hun eigen poes. Ze geven er ook elk een andere naam aan.”

Omdat de poes zoveel losmaakte, besloot het team om een tweede robotkat, maar ook een robothond en een pop te kopen. “In de pop zit een hartje dat klopt. Als de bewoners het tegen zich aan houden, voelen ze dat. Het neemt hun stress weg als ze onrustig zijn, net zoals wanneer ze de hond of de kat knuffelen of aaien. De vergevorderde bewoners denken dat de robots echt zijn, waardoor ze er erg voorzichtig mee omgaan. Maar ook bewoners die beseffen dat het robots zijn, spreken ertegen en zorgen ervoor. Ze geven en krijgen genegenheid.”

Altijd paraat

Waarom de afdeling geen echte kat of hond neemt? Die vraag krijgt Sabrina vaak. “Er zijn woonzorgcentra met een kat of een hond. Wij hebben een levend konijn en een cavia op de afdeling die we soms op tafel zetten zodat de bewoners ze kunnen aaien, maar een robotkat lokt toch sterkere reacties uit. Veel van onze bewoners gaan sneller tegen zo’n kat beginnen spreken dan tegen een ander persoon. Een robot is ook minder wispelturig. Je kan ze vasthouden zolang je wil, ermee rondwandelen zolang je wil. Niet elke levende poes laat dat toe. Die hebben ook voldoende rust en aangepaste voeding nodig. Hier zouden ze overladen worden met snoepjes van de bewoners.”

Of er nog woonzorgcentra zijn in Gent of daarbuiten die een interactieve robotkat hebben? Niet dat Sabrina weet. “Wij hebben onze robots via een Nederlandse website gekocht. Zij staan daar veel verder in het omgaan met mensen met dementie. Wel kan ik elk woonzorgcentrum aanraden om ons voorbeeld te volgen en een robotkat in huis te nemen. Het effect op de bewoners is enorm.”

