Gents restaurant kaart fake reviews aan: “We weten honderd procent zeker dat ze nooit langs zijn geweest”

GentMensen die een restaurantbeoordeling achterlaten op internet zonder ooit langs te komen, het is een ding. Ook restaurant Peper in Gent heeft er last van. Uitbaters Stefanie Billiet en Philip Henderickx luchtten er onlangs hun hart over: “Wij geven heel veel om feedback, maar dan wel om echte en oprechte feedback. Gebaseerd op een echte ervaring.”

Twee sterren op vijf, zo beoordeelde ene ‘I.H.’ restaurant Peper onlangs op Google. Zijn enige commentaar: ‘jij!’. Het vreemde: de persoon in kwestie is nooit langs geweest, dat weten Stefanie en Philip honderd procent zeker. Niet veel later: opnieuw prijs. Ene ‘J. M.’ reikte niet meer dan één ster uit aan Peper. ‘Goed geprobeerd’, was zijn commentaar. ‘Boodschap voor de eigenaar: concentreer je op Belgisch eten in plaats van Indiaas.’ Compleet onterecht want ook Ali is nooit langs geweest.

“We zien dat aan ons reservatiesysteem”, duidt Stefanie. “Het gebeurt gelukkig niet vaak dat we een fake review krijgen, maar af en toe en dat komt telkens weer binnen. Je schrikt op en denkt meteen: wat is er fout gegaan, waar zijn we gemist? Ook al zijn die mensen nooit langs geweest, het raakt je. Omdat het daar staat, zwart op wit, dat je het niet goed doet. Terwijl we zo hard ons best doen om iedereen in de watten leggen. Om onze klanten een tof moment te bezorgen met lekkere wijn, heerlijk eten en een vlotte bediening.”

Wijdverspreid

Waarom mensen fake reviews schrijven? Stefanie en Philip hebben er het raden naar. “Als je het minder vond, mag je dat zeker laten weten, maar je beoordeling moet dan wel gebaseerd zijn op een echte ervaring. Je moet echt langs geweest zijn en geproefd hebben. Zolang het echt en oprecht is, is het allemaal goed, maar dat is niet het geval bij die fake beoordelingen. En als we dan een persoonlijk bericht terugsturen, krijgen we nooit antwoord. Meer kunnen we niet doen als restauranteigenaar, helaas.”

Tim Joris van de Horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen kent het probleem maar al te goed. “Fake reviews worden overal achtergelaten”, zegt hij. “Ik heb er zelf ook al gekregen, over dagen dat ik gesloten was. Het jammere: je weet dat het om een valse beoordeling gaat, maar het haalt je gemiddelde rating wel naar beneden. Wat wij aanraden vanuit de Horecacel: antwoord op elke review. Dan weten mensen die door de reviews gaan dat het om een valse beoordeling gaat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.