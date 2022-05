Gents Noord-Zuid overleg viert 25 jaar: “Van luis in de pels tot partner”

Een denktank, een overlegcomité, een plek om draagvlak te creëren voor internationale solidariteit: de GONZ heeft veel functies en vervelde in de afgelopen kwarteeuw al talloze malen. Momenteel heeft de vergadering 40 leden uit het middenveld en is het een trouwe partner van de stad. Zo komt het dekoloniseringstraject van Gent er mede door GONZ. Ook Gent Fair Trade Gemeente en het Gents mensenrechtenkader kwam er na overleg binnen GONZ.

“Gent is altijd een stad in de wereld geweest, uiteraard. Al meer dan 25 jaar timmeren middenveldorganisaties aan de weg om onze relatie met de rest van de wereld eerlijk en rechtvaardig te maken. Als stad kunnen én moeten we een rol spelen. Soms is dit als megafoon, om initiatieven zichtbaarder en tastbaarder te maken, soms als katalysator om processen te versnellen, maar even vaak als pionier of verbinder”, zegt schepen voor Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazioui (Groen).