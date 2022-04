Gents ‘Nerojaar’ op gang getrapt met grote wafelenbak: “Marc Sleen zou dit jaar 100 jaar geworden zijn”

Gent Dochter van Kurt Burgelman over haar deelname aan The Voice Kids: “Ik zou graag door onze landgren­zen breken, maar je moet realis­tisch blijven”

Noor Burgelman (14) - dochter van zanger Kurt Burgelman – maakt vanavond haar intrede in The Voice Kids. Hiermee hoopt ze in haar vaders voetsporen te treden. “Al wil ik ook mijn eigen weg gaan”, klinkt het. “Ik wil ook nummers in het Engels schrijven, niet alleen in het Gents.”

1 april