Gents museum toont bijzondere collectie theaterpoppen

Het poppentheater is even levend in Gent als honderd jaar geleden. Zo zijn er nog altijd zeven gezelschappen die Pierke gebruiken in hun poppenspel. Een deel van hun poppen worden nu tentoon gesteld in de expo ‘Licht uit. Pop op’ die loopt van zaterdag 25 juni tot 26 maart 2023 in het Huis van Alijn.

In totaal wordt een honderdtal poppen tentoon gesteld van drie gezelschappen: Pierke van Alijn en zijn voorlopers, het Gentse Theater Taptoe en de Mechelse familie Contryn. Daarnaast kom je ook meer te weten over hoe de poppen gemaakt worden, hoe verhaallijnen tot stand komen in het poppentheater, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat de traditie blijft bestaan.

“Onze stad heeft een prachtige poppenspelgeschiedenis”, zegt Sami Souguir, schepen van cultuur. “Pierke wordt er al een eeuw lang opgevoerd. Veel Gentenaars gingen er naartoe als kind en gaan nu, jaren later, opnieuw met hun kinderen of kleinkinderen. Met deze expo willen we het publiek warm maken om deze bijzondere theatervorm te herontdekken.”

Volledig scherm Licht uit. Pop op. © Jill Dhondt

Volledig scherm Aan het einde van je bezoek kan je het nieuwe boek kopen over de geschiedenis van Theater Taptoe. Hier voorgesteld door Luk De Bruyker © Jill Dhondt

