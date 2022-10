Gents museum pakt uit met tentoonstelling over stress, burn-out en welzijn op het werk

Gent Sofie (29) is de beste pottenbak­ker van Vlaanderen: “Je zou kunnen zeggen dat het in mijn bloed zit”

Nog maar 29 is ze, maar sinds haar overwinning in ‘De Schaal van Pascale’ mag Sofie De Cleene uit Gent zichzelf de beste pottenbakker van Vlaanderen noemen. Hoelang ze al draait, hoe ze het programma beleefde, of ze ooit haar eigen pottenbakatelier wil? Wij gingen langs voor een babbel en vuurden onze vragen op haar af. “Minder twijfelen aan mezelf, dat heb ik intussen wel geleerd.”

