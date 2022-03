Gents mobiel stalkingalarm wordt uitgerold in Oost- en West-Vlaanderen: “21 alarmsignalen leidden al tot 10 arrestaties”

Het was een pilootproject, in Gent, het ‘mobiel stalkingalarm’. “Het mag nooit gaan om alleen die knop, er moet ook een vangnet van hulpverlening zijn”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Maar verder is het systeem positief geëvalueerd.” Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vroeg naar de resultaten van het mobiel stalkingalarm, nu blijkt dat dat systeem wordt overgenomen in Oost- en West-Vlaanderen.