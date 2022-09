Gents hondencafé vraagt faillissement aan: dit weekend laatste kans om langs te komen

“Door de coronacrisis hebben we geen buffer kunnen opbouwen”, zei mede-oprichter Marijn Kenis eerder deze week. “Door de verhoogde energieprijzen, kunnen we ons huur niet meer betalen.” De vrijwilligers probeerden nog een ander pand te vinden met een lagere huurprijs en beter isolatie, zonder resultaat. “Daarom hebben we het moeilijke besluit genomen om het faillissement te starten”, laat het team weten via een bericht op Facebook. “We zijn heel dankbaar voor al jullie bezoekjes, jullie bijdragen, en andere steun aan ons fantastische concept.”

Dit weekend is het café voor de allerlaatste keer open, kom dus zeker nog langs om afscheid te nemen. Of om je kandidaat te stellen om Ellie, Lowie, Chela, Odile of Morris te adopteren of pleeggezin te worden. Zaterdag is het café nog open van 12 tot 18.30 uur, zondag van 14 tot 18.30 uur. Wil je zeker zijn van een plekje? Reserveer dan op voorhand een tafel via de website.