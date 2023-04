Gents hiphopfestival Back2scratch uitgesteld naar september: “Verhoopte subsidie kwam niet in orde”

10 procent meer daklozen in Gentse nachtop­vang, middenveld trekt aan alarmbel: “Alle opvangini­ti­a­tie­ven zitten bomvol”

Gent pompt -meer dan andere steden- geld in daklozenbeleid, maar is dat wel voldoende? Uit cijfers blijkt dat het aantal daklozen in de nachtopvang toeneemt. Volgens armoede-expert Pascal Debruyne blijft de stad te veel hangen in “losse tijdelijke projecten.” Schepen voor Armoedebeleid Rudy Coddens (Vooruit) benadrukt wat er de afgelopen jaren wél gebeurde.