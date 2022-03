Gents eventbureau gaat helemaal CO2-neutraal: “Wat we toch nog uitstoten, compenseren we”

Wat ze gaan doen, is niet eenvoudig. “Tijdens corona hebben we onszelf onder de loep genomen. We letten nu extra op bij bijvoorbeeld aankopen van IT-materiaal, bij afvalverwerking, catering, noem maar op. Het is een ‘way of life’ geworden. Sinds 2018 organiseren we eigen events zoals ‘Dinner with the Queen’, waarin het belang van natuur en bijen centraal staan. Tijdens de coronaperiode hebben we dit nog versterkt. We hebben als bedrijf ook samengewerkt en zwaar geïnvesteerd in events voor derden, voor bedrijven die zelf ook pionier zijn in groen en duurzaamheid, ook voor hun externe en interne events. Nu willen we dat ook implementeren bij derden, onze klanten. Als wij voor hen een event organiseren, willen we dat zo duurzaam mogelijk doen. Dat zijn geen loze woorden, we gaan de duurzaamheid effectief meten, met een datacollector. Alles start met een concreet stappenplan bij de voorbereiding en de uitvoering van een evenement. Dat gaat dan bijvoorbeeld over op een professionele en verantwoorde manier omgaan met overlast, afval, en catering. Alles wordt nauwgezet bijgehouden, en wat we toch nog uitstoten van CO2, gaan we nadien compenseren. Dat is geen verplichting, maar een optie die we onze klanten aanbieden.”