Gents dansgezelschap haalt twee gouden medailles binnen op Europees Kampioenschap

Gentbrugge / Sint-Amandsberg / Destelbergen Nieuw aanpak tegen knijten­plaag langs de Schelde: “workshop vallen maken, kruidige planten, en lichte kledij”

Nieuw voorjaar, nieuwe knijtenplaag langs de Schelde in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen. De aanpak van vorig jaar, waarbij water door de rivier werd gestuwd om de steekbeesten weg te spoelen, is stopgezet, zo bleek op een infovergadering maandagavond. Wat vooral duidelijk is: een oplossing komt er niet voor de sluis in Heusden er staat, en dat is ten vroegste in 2025.

18:26