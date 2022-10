Gents cosmeticabedrijf WONDR care wint Sustainability Award

WONDR care gooit al maandenlang hoge ogen. Het Gentse cosmeticabedrijf is dan ook voor een ware revolutie aan het zorgen in de badkamer. Zij willen plastic volledig weren en bieden in dat kader dan ook ecologische en gezonde doucheproducten aan. Hun inspanningen hebben geloond, want onlangs sleepten zij de Sustainability Award, die voor de eerste keer in 6 jaar werd uitgereikt op The SafeShops Awards, in de wacht.

Planet B

Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat ze de prijs zouden winnen, want het merk zet jaarlijks in op verschillende kwesties rond duurzaamheid. Afgelopen jaar plantten ze bijvoorbeeld nog 365 bomen tijdens hun Green Week campagne. Ook dit jaar komen ze opnieuw in actie. Tijdens de week van 21 november zal het bedrijf samenwerken met de organisatie River Cleanup. Daarbij zal er voor elke bestelling boven de 40 euro één kilo plastic uit de rivieren verzameld worden. Op Black Friday zelf zal er online niets verkocht worden. “Alle schermen worden zwart. Omdat die dag een enorme sociale impact heeft op de postverwerking en het massale consumptiegedrag is Black Friday eigenlijk helemaal niet duurzaam. Volgens WONDR care gaan we beter fysiek winkelen die dag.” Ook hun eindejaarscampagne ‘The WONDR of gifting’ zal in teken staan van duurzaamheid. “WONDR care hoopt, door de aanwezigheid van onze 5 pop-up winkels en relatiegeschenken, 100.000 plastic flessen te vermijden tijdens de eindejaarsperiode.”