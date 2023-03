Gents advocatenkantoor plant bedrijfsbos ter nagedachtenis aan Rune: “Een troostende gedachte”

In de Gentbrugse Meersen zijn zaterdag meer dan 9000 bomen de grond in gegaan. Naast Volvo Trucks plantte ook advocatenkantoor De Groote-De Man er een eigen bedrijfsbos. “We zijn het eerste advocatenbureau in ons land met een eigen bos”, zegt vennoot Jeroen De Man.

Een bos ter nagedachtenis van de kleine Rune. Zaterdagnamiddag werd iedereen even stil toen Ingrid De Poorter en Jeroen De Man even terugkeerden naar 20 augustus 2005. Die dag verloor het Gentse advocatenkoppel hun zoontje, amper twee dagen oud. Nu laten ze Rune voortleven in een nieuw geplant bos in de Gentbrugse Meersen.

“Hier binnen enkele jaren kinderen zien wandelen, spelen en ravotten. Dat is onze grote droom”, zegt De Poorter. “Vandaag planten we hier bomen, maar binnenkort plaatsen we nog een herdenkingsbank. Daar kan je dan even uitblazen en stilstaan bij al het moois dat onze aarde te bieden heeft. Een troostende gedachte.”

Volledig scherm Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (links) tekende present. Hier plant hij samen met Kris Dubois van advocatenkantoor De Groote-De Man een boompje. © Cedric Matthys

Bewakingsagenten

De Gentbrugse Meersen zijn inmiddels ruim 270 hectare groot. Met het Runebos komt daar nog eens een halve hectare bij. Het hele team van advocatenkantoor De Groote-De Man stak zaterdag de handen uit de mouwen. “We zijn het eerste advocatenbureau in ons land met een eigen bos”, zegt De Man.

Zelfs minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) tekende present. Vooraf was niet geweten dat ook hij aanwezig zou. Sinds bedreigingen aan zijn adres wordt Van Quickenborne steeds vergezeld door enkele bewakingsagenten. Samen met Marnix Moerman, stafhouder van de Gentse Balie, stak hij de spade in de grond.

“Door een eigen bedrijfsbos aan te planten maken deze advocaten een statement dat gezien mag worden”, aldus Van Quickenborne. “Advocaten die grote vervuilers bekampen in de rechtbank, dat hadden we al gezien. Maar dit is net iets minder alledaags. Wie op zo’n tastbare manier bijdraagt tot een betere wereld, verdient respect.”

Volvo Trucks

Het was zaterdag overigens koppen lopen in de Gentbrugse Meersen. Naast De Groote-De Man sloeg ook Volvo Trucks aan het planten. Meer dan 400 Volvo-medewerkers schreven zich in om, samen met de bedrijfstop, actie te ondernemen. Alles samen planten Volvo en De Groote-De Man meer dan 9000 extra bomen. Het was meteen de laatste grote bosaanplantdag van dit plantseizoen in het Gentse, maar de plannen voor volgende winter zitten al in de pijplijn.

