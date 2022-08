Gentenaars zwemmen ‘mythische’ overtocht tussen Vlissingen en Breskens: “Zo hoge golven dat we de boot nauwelijks zagen”

GENT/VLISSINGEN/BRESKENSDe Scheldebeker: een episch gevecht tegen het water en een historisch spektakel. Elke vijf jaar duiken 150 zwemmers in het water in Vlissingen om er 6 kilometer verder uit te komen. Drie Gentenaars namen dit jaar ook deel aan de Scheldebeker. “In open water zwemmen is een avontuur, dat element moet altijd blijven”.

Doodvermoeiend was het, maar Bram Van de Velde (41), de jarige Valerie De Waele (36) en Servaas Van Hooreweghe zijn alle drie tevreden met hun prestatie. Zij namen deel aan de Scheldebeker. Dat is de oversteek van Vlissingen naar Breskens, de Westerschelde over. Op twee uur tijd dan nog, want de scheepvaart moet er voor onderbroken worden, op de belangrijke as tussen de Noordzee en Antwerpen. Maar, het is hen gelukt. “Servaas werd halverwege zeeziek door de hoge golven, het is indrukwekkend dat hij het nog uitgezwommen heeft”, klinkt het bij Van de Velde.

Drie jaar oefenen

De Scheldebeker is een historische zwemwedstrijd die door de opkomst van het havenverkeer wat in het slop was geraakt. In 2014 werd de tocht voor het eerst in 50 jaar weer gezwommen in het kader van de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen en 200 jaar Zeeland, met de bedoeling dat elke vijf jaar te doen. Door covid en organisatieproblemen ging dat niet door, maar ook te zwaar weer kan roet in het eten gooien. Je moet je dan ook nog kwalificeren op één van zes openwater-evenementen, die allemaal in Nederland doorgaan.

Volledig scherm Finish! De Scheldebeker 2022 in Breskens © rv

“Al drie jaar op rij proberen we ons te kwalificeren”, legt Bram Van de Velde uit. “Maar telkens opnieuw kwam er iets tussen. Pas zes maanden geleden wisten we dus zeker dat we eindelijk deze wedstrijd konden zwemmen”. De drie zwemmen al een tiental jaar in open water, De Waele is ex-prof en zette dan ook een ijzersterke tijd neer. Ze kwam aan de overkant op 1u35. De winnaar deed dat op 1u17.

Uitdaging

“In open water zwemmen komt natuurlijk met eigen uitdagingen”, klinkt het bij Van de Velde. “Maar zeker in de Westerschelde worden al die elementen op scherp gezet, dat maakt de Scheldebeker zo boeiend. Er is de onderstroom, het feit dat de golfslag dit jaar zeer hoog was en natuurlijk dat het in open zee is. Je kan je dus erg moeilijk oriënteren”. Ondanks het zonnetje was het dus vechten om de volgboot in het oog te houden, daarbij zaten ook de golven onverwacht hoog. 125 zwemmers kwamen aan de start, 114 finishten, de rest werd door de boot opgepikt.

Volledig scherm Bram Van de Velde (41) zwemt de Scheldebeker © rv

Nu ze de Scheldebeker achter de rug hebben, kijken Valerie, Servaas en Bram al naar andere openwaterhorizonten. Zo hebben ze de droom om het Meer van Genève over te zwemmen. Maar trainen is niet evident. “Je kan in de Blaarmeersen zwemmen, maar als het warm is, staat er uiteraard een pak volk. Vroeger doken we al eens rond zeven uur ‘s ochtends of net later op de avond in het water, om over te zwemmen met een begeleider, boei en wetsuit. Veilig, denken we, maar het mag niet. Aan de Blaarmeersen is een afgebakend gebied, maar dat is als een zwembad in kouder water, dan is het avontuurlijke eraf. Dat moet je toch houden”.

Open water

Het trio pleit dan ook voor meer open zwemwater, niet alleen in Gent, maar ook elders. “In Nederland mag je overal zwemmen, tenzij het omgekeerd aangeduid staat. In België is het omgekeerd: verboden tenzij anders aangegeven. Zwemmen in open water moet je niet zomaar doen, dat beweren we niet. Maar net als fietsen of trainen voor een marathon is het iets waar je je op voorbereid. Dan kan het perfect, dus stel die plaatsen open voor zwemmers.”

