Gentenaars met Spaanse en Marokkaanse roots kijken samen naar de match. “We zijn toch gewoon allemaal Gentenaars (maar wij gaan wel winnen)”

“Maar wij gaan wel winnen”, is steevast de volgende quote. Zowel bij Manuel als bij Bilal Talibi en de rest van het café. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar problemen? Niet hier. “Wij zijn gewoon allemaal Gentenaars, en voetbal is een feest. De besten mogen winnen. De besten, dat zijn wel wij.” Sportieve competitiviteit dus. “Ik wil gewoon kijken waar er ambiance is", lacht Manuel, “en dat is meteen de perfecte manier om uw buren te leren kennen.” Waarop de rest: “'t is Sinterklaas en die is van Spanje, maar op het veld zullen geen cadeautjes gegeven worden.” Benieuwd wie straks nog lacht, na de match.