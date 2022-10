Gentenaars ijveren voor maximaal 100 kilometer per uur op autostrade: “Minder fatale ongevallen, minder geluidshinder en minder stress”

In Nederland is er een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Maarten, zijn vrouw Daniela en Stijn geloven dat er alleen maar voordelen zijn, als ook de Vlamingen dat voorbeeld volgen. “Je bent bijna even snel op je bestemming, zeker bij korte afstanden, en de winst voor het milieu is enorm. Het verschil in verbruik is gigantisch, zeker met een bestelwagen.”

Gentenaars Maarten en Daniela rijden met een elektrische auto en merken ook daar een enorm verschil. “We kunnen tot 30 procent verder rijden”, zeggen ze. “Zodra je boven de 90 kilometer per uur gaat, stijgt de weerstand met de baan en de lucht exponentieel. Het is dus nog interessanter om maximaal 90 te rijden, maar we wilden geen te grote sprongen voorstellen. En met maximaal 100 kan je al heel wat teweeg brengen. Het Internationaal Energieagentschap heeft uitgerekend dat als we massaal 20 kilometer uur trager rijden, we 20 procent minder olie moeten importeren. Om nog maar te zwijgen van de verlaagde CO2-uitstoot.”

Enkel maar voordelen

Naast de winst voor het milieu, is er ook heel wat persoonlijke winst volgens het trio. “Door minder snel te rijden, bespaar je een smak geld. Gemiddeld 60 euro per jaar als je op benzine rijdt, 120 euro per jaar voor diesel. Met de huidige energieprijzen, is dat meer dan interessant. Minder snel rijden zorgt er ook voor dat er minder fatale en ernstige ongevallen zijn, minder geluidshinder en minder stress. Je rijdt veel relaxter.”

Quote Het hoeft niet per se in een wet gegoten te worden. We zouden dat toejuichen, maar dat kan jaren duren, terwijl we het gewoon al zelf kunnen doen Maarten Hentzen, Daniela Mahlke en Stijn De Pauw

Maarten, Daniela en Stijn zijn volop bezig met bedrijven aan te spreken om zich aan te sluiten bij hun actie. Bedrijven zoals Ecolena, Partago en Espaliers zijn al on board: ze vragen aan hun werknemers en gebruikers om maximaal 100 kilometer per uur te rijden. Wie dat wil, kan ook een (biologisch afbreekbare) sticker op zijn auto plakken. Verkrijgbaar via de website 100kmh.be, in het bezoekerscentrum van Natuurpunt in de Bourgoyen of de wereldwinkel in Gentbrugge. “Het is een handige reminder voor jezelf, maar het kan ook een aanzet zijn voor anderen”, zegt Stijn nog.

Een uitnodiging om trager te rijden

De veertigers geven nog mee absoluut niet met het vingertje willen wijzen. Hun actie is veel meer een uitnodiging dan een verplichting. “Het hoeft niet per se in een wet gegoten te worden volgens ons. We moeten als burger in staat zijn om ons gedrag te veranderen, zonder dat de overheid ons daarop controleert. De verwarming een graadje minder zetten helpt ook heel veel, maar dat kan je ook niet controleren. Terwijl minder snel rijden zo gemakkelijk is en zo weinig moeite kost.”

Of het ooit een wet zal worden, valt te betwijfelen. Snelwegen zijn in handen van de Vlaamse overheid, Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters beslist erover, maar zij gaf in het verleden al aan dat hier “geen draagvlak voor is”. “Ik ga niet ad hoc snelheidsverlagingen invoeren”, zei de Open Vld-politica bij HLN LIVE. “Iedereen moet de vrije keuze hebben om zelf zijn rijgedrag aan te passen.” Voor Maarten, Daniela en Stijn gaat het vooral over een mentaliteitsverandering. “Verandering begint bij jezelf”, sluiten ze af.

