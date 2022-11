Gentenaar verovert nu ook Brussel met zijn hamburgers. “Bruisende plek waar Brusselaars, toeristen en werknemers uit de buurt elkaar treffen”

De vijfde Jilles Beer & Burgers is te vinden op de Place Jourdan in Etterbeek, een vernieuwd plein middenin de levendige Europese wijk. En ook daar wordt geserveerd wat in Gent al een succes werd: burgers met kwalitatief vlees en Belgisch bier. “Naast onze Dierendonck rundsburgers kan je ook kiezen voor kip, vegetarische of vegan burgers”, aldus Jilles D’Hulster. “Biersommelier Sofie Van Rafelgem selecteerde bij elke burger een aangepast, origineel Belgisch bier. En zoals ook in de andere zaken geld: alle roodharigen die komen eten, krijgen een gratis rostekop-biertje. Gewoon, omdat dat leuk is, en ik ook zelf een rostekop ben.”