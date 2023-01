Gentenaar lanceert pakket met ‘herboren’ abijdieren: “De enige verzamelbox ter wereld”

Gent Man (64) duwt vrouw van trap, belt pas na 30 uur de hulpdien­sten en neemt foto's van haar schaam­streek: 40 maanden cel

Een 64-jarige man uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden wegens slagen en verwondingen en voyeurisme tegenover zijn eigen echtgenote. Volgens het onderzoek duwde hij haar van de trap en in plaats van haar te helpen, gaf hij haar slaappillen en nam hij foto’s van haar schaamstreek. “Hij heeft nagelaten zijn partner te willen helpen, ook al was er kans op ernstige hersenschade”, klonk het in de rechtbank. Opvallend: het koppel is nog steeds samen.

2 januari