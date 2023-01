Gentenaar Arne (33) van wijnbar ONA bekroond tot Sommelier Of The Year Oost-Vlaanderen: “Ik ben een beetje de underdog”

GentDe beste sommelier in onze provincie in 2023? Die vind je momenteel op de Nederkouter in Gent. Maandagavond werd Arne Braeckman (33) van wijnbar ONA uitgeroepen tot Sommelier Of The Year Oost-Vlaanderen. “En misschien wordt mijn vrouw Ona wel Wine Lady Of The Year", glundert Arne.

De verkiezing tot Sommelier Of The Year, die uitgaat van detailhandel Home & Table by Meyhui, combineert waardering door het publiek met vakmanschap. “In de eerste ronde zijn er over heel België 150 sommeliers geselecteerd”, zegt Arne Braeckman (33). “Daarna volgt een online stemronde. De drie personen met de meeste stemmen mogen deelnemen aan vaktechnische proeven.”

Die test stond dit jaar in het teken van de vis van het jaar: de garnaal. “Eerst moet ik bij een voorgerecht, tomaat-garnaal, blind een passend bier selecteren”, aldus Braeckman. “Daarna wachtte de wijnproef. Bij het hoofdgerecht, tong met grijze garnaal, stonden vijf wijnen uitgestald. We kregen 20 minuten de tijd om, dit keer niet blind, een wijn te selecteren en het juiste glas uit te kiezen. In anderhalve minuut moesten we die keuze toelichten aan de vakjury.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Arne Braeckman (links) neemt de prijs in ontvangst van Baudouin Meyhui. © RV

Nieuwe zaak

Op 6 maart wordt de nationale winnaar bekendgemaakt. Maar de concurrentie is niet min. “Ik ben een beetje de underdog”, erkent Arne. “Voor Antwerpen is onder meer Trésor Vets van The Jane geselecteerd, een gastronomisch restaurant met twee michelinsterren. Voor Vlaams-Brabant is dat Tom Dillemans van Restaurant Arenberg, een éénsterrenzaak.”

Toch heeft ook Arne zeker zijn troeven. De Gentenaar timmert intussen al bijna acht jaar aan de weg met wijnbar ONA. Die krijgt er in april overigens een broertje -of zeg maar broer- bij. In de Belfortstraat, op nummer 29, strijken ze neer met een tweede zaak waar er naast ruimte voor trouwfeesten, recepties en wijnlessen ook plaats zal zijn om wat tapas te delen. Tijdens de Gentse Feesten afgelopen zomer opende er trouwens al pop-upbar Rootstock.

Kortom, Arne heeft het wijnproeven intussen wel in de vingers. Maar ook voor zijn wederhelft Ona Rombaut, met wie hij samen de wijnbar uitbaat -ONA staat voor ONa en Arne- valt er mooi nieuws te rapen. “Misschien wordt Ona wel Wine Lady Of The Year. Ze is met vier andere vrouwelijke sommeliers geselecteerd. Ona Wine Lady en ik Sommelier Of The Year. Hoe schoon zou dat zijn?", glundert Arne.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.