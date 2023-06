Gentenaar (56) ging op zijn vrouw liggen tot ze bewusteloos was en verkrachtte haar: “Mijn enige fout is dat ik ben ingegaan op haar avances”

Druppelkot zonder vergunning opgezet bij Sint-Ja­cobs: “Het is geen dwaze stunt, maar gewoon om het te kunnen herstellen”

Het gaat niet goed met het Druppelkot van Trefpunt, zegt Edmond Cocquyt. Het kot is ‘vurt’, zoals de nachtburgemeester het noemt, en is dringend aan herstelling toe. “Omdat we het nergens konden opstellen, hebben we het op zijn plaats op het Walter De Buckplein gezet, maar dat is echt niet om ambetant te doen.”