Gentbrugse varkentjes en koolinstudrie op de 10e editie van De Groene Loper in Sphinx

“Met de Groene Loper willen we sensibiliseren, maar ook mensen activeren en hoop geven. In deze tijd is dat laatste belangrijker dan ooit”, aldus Iris Verschaeve van Gents MilieuFront. Elke avond balanceert dus tussen hoop geven en bewustwording.

De eerste avond zet hard in op dat laatste: ’Green Warriors: Coal in the Lungs’ onderzoekt de machtige lobby achter de (steen)koolindustrie. De vragen waarmee je blijft zitten na de documentaire kan je achteraf stellen aan luchtkwaliteitspecialist Jeroen Staelens. De tweede Groene Loper-avond op donderdag 24 november is een thuismatch. ‘New Pigs on the Block’ van Jimmy Kets neemt ons mee in het verhaal van drie Gentbrugse varkens: Luc, Mia en Anja. De dubbelzinnige relatie tussen mens en dier brengt Kets op een ongekende manier in beeld. Erna is er een Q&A met regisseur Kets en Fien van ProVeg (vroeger EVA vzw). Je zal nooit meer op dezelfde manier naar een lapje varkenskotelet kijken na deze docu, claimt de organisatie.