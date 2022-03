Gentbrugse Meersen heeft er 5.000 vierkante meter bos bij: “Elke medewerker kreeg voor nieuwjaar een boom cadeau”

GENT Personal coach Jesse (26) kruipt een marathon op handen en voeten: “Het doel? Binnen de 20 uur eindigen”

Ooit al een marathon gelopen? Een epische overwinning. Volgens Jesse Deschepper (26) kan dat beter, hij doet zaterdag een gooi naar het wereldrecord in de bear crawl marathon. Dat is op handen en voeten acht keer rond een traject aan Dok Noord, waar hij zijn nagelnieuwe personal coaching-studio Always Better opent. “Vier uur per dag trainen én klanten coachen, dat betekent opstaan om één uur ‘s nachts”.

9 maart