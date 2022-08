Gentbrugge viert hele weekend feest: van volksspelen tot bingo met Joris Hessels

Op 27 augustus en 28 augustus is het weer zover: dan slaan de handelaars rond het kerkplein in Gentbrugge weer de handen in elkaar voor ‘Gentbrugge Leeft.’ Op zaterdag staat er een rommelmarkt, Gentbrugse volksspelen, optredens en dj’s gepland. Op zondag kan je meegenieten van een grote barbecue, een optreden van Freddy Wally, bingo met Joris Hessels en karaoke met een live-band, bestaande uit bekende Gentbrugse muzikanten. Of hoe je het laatste weekend van de schoolvakantie kan afsluiten in stijl.