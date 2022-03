Gent zet 7 anonieme zwerfvuil-controleurs in: “Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen”

Ook voor horecazaken wordt de controle opgedreven. Zij moeten volgens de wet een zone van 10 meter rondom hun zaak proper houden. Vooral qua sigarettenpeuken laat dat vaak te wensen over. “Ik, en vele andere Gentenaars, stoor mij geweldig aan zwerfvuil in onze mooie stad. We investeren veel middelen in Gent, het is aan elk van ons om Gent mee proper te houden. Wie onze stad bevuilt, mag dat ook voelen”, vindt De Clercq. Ook Bram Van Braeckevelt, bevoegd voor Ivago, steunt de nieuwe aanpak: “Ivago, stadsdiensten en vele Propere Pierkes houden Gent dag in dag uit schoon. Uit respect voor onze stad en voor hun werk zetten we in op extra controles. Na extra inspanningen in de aanpak van sluikstort gaan we dus ook meer handhaven op zwerfvuil.”