Gent wordt de eerste stad waar (bijna) alle stadsdiensten flexibel kunnen werken

GENTTechnische dienst, beleidsmedewerker of communicatiedienst: zo goed als alle medewerkers van Stad Gent kunnen vanaf volgend jaar naar flexibelere werkuren overschakelen. De beslissing komt er na een proefproject van een jaar tijd. Grote uitzonderingen zijn wel de kinderopvang of stadschooldiensten.

Een loket heeft openingsuren, daar kan je niet omheen. Maar die loketbediende doet misschien ook nog ander werk, waarvoor die momenteel op bepaalde uren op kantoor moet zijn. Het laatste jaar heeft de stad een proefproject gedraaid op verschillende diensten met flexwerk. Nu komt er een grote shift in hoe stadspersoneel zal werken: per dienst wordt afgesproken hoe er gewerkt moet worden.

Pieken en dalen

Concreet zijn er twee flexibele uurroosters uitgewerkt. Je hebt de stadsdiensten die werken met publiek of om andere redenen op bepaalde uren aanwezig moeten zijn. Denk maar aan een loketbediende of telefoonmedewerker. “Daarin blijven medewerkers prikken om hun aanwezigheid te registreren, maar verdwijnen de verplichte stamtijden. Stamtijden zijn uren waarbinnen alle medewerkers sowieso aan het werk moeten zijn. Er komt dus méér vrijheid om start- en stopuur af te stemmen op de noden van de medewerker zelf, van de dienst én van de klanten. Dat systeem is bijvoorbeeld handig voor medewerkers die vaak met pieken en dalen in het werkvolume te maken krijgen, over verschillende weken en maanden heen”, laat de stad weten.

Dan is er ook nog de volledig flexwerking. Daar wordt niet meer met een prikklok gewerkt, en medewerkers worden enkel op het resultaat beoordeeld. De uren waarin er ‘kan’ gewerkt worden, want dat is officieel wel bepaald, breiden uit van 6u30 tot 22u. Dat systeem moet het handiger maken voor personeel dat bijvoorbeeld vaak ‘s avonds aanwezig is op buurtcomité’s, wijkwerk en dergelijke.

Een jaar om af te stemmen

In principe kan het flexwerk van start gaan zodra het wordt gestemd op de gemeenteraad van maandag. Dan krijgen alle diensten een jaar de tijd om voor zichzelf te bepalen hoe ze dit nieuwe systeem zullen implementeren. Dat zou voor het grote publiek in principe weinig verschil mogen maken, de loketten, kringwinkels en diensten blijven wel degelijk bemand. Tegelijk verandert er voor enkele grote groepen binnen het stadspersoneel niets. Zo kan een leerkracht in een stadsschool natuurlijk geen andere uren krijgen, hetzelfde geldt voor de kinderopvang.

“Afspraken over het resultaat dat de medewerker moet behalen, zijn belangrijker dan de uren waarop de medewerker aanwezig moet zijn. Bij Stad Gent werken we aan een open organisatiecultuur en een flexibele organisatie. Leidinggevenden geven vertrouwen aan medewerkers en medewerkers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun werk. We weten dat dit werkt”, zegt Hafsa El-Bazioui (Groen), schepen van personeel.

