Gent wordt centrum van protest in de kinderopvang: “Het is vijf na twaalf”

GENTVrijdag staakt de kinderopvangsector en dat zullen we vooral in Gent merken. Een geplande samenkomst in Brussel verhuist naar de Arteveldestad. Bijna alle stadscrèches zullen gesloten zijn op vrijdag, een uitzonderlijk hoog aantal.

Goede kans dat je al een mailtje kreeg: wie een kindje heeft, staat vrijdag mogelijk voor gesloten deuren. De kinderopvangsector staakt twee vrijdagen op rij. In principe was het de bedoeling om dat deze vrijdag voor de deuren van bevoegd minister voor Welzijn Wouter Beke (CD&V) te doen. Maar vrijdag is de Amerikaanse president Joe Biden in Brussel en mocht de betoging niet doorgaan. Omdat er van enkele kinderdagverblijven al een manifestatie gepland stond in Gent, wordt daar nu het brandpunt van de actiedag verwacht.

Staken in Gent

In de stadscrèches betekent dat een bijna volledige sluiting, zegt schepen voor Jeugd en Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). “We merken inderdaad een grote actiebereidheid bij het personeel in zowel de crèches als de voor- en naschoolse opvang. Dat mag ook niet verbazen, er is al lang sprake van een structureel personeelstekort in de sector. Vanuit Stad Gent voorzien we extra middelen, maar dat volstaat niet. We krijgen de vacatures eenvoudigweg niet ingevuld”. Het probleem stelt zich niet alleen bij Stad Gent: uit de hele sector klinkt al enkele jaren een noodkreet.

Decruynaere ziet de crisis al even met lede ogen aan. “In Europa staan we op de elfde plaats qua investeringen in de kinderopvang per kind. Dat kan dus beter. We horen van ons personeel dat zij, zeker omdat ze tijdens de pandemie in zeer moeilijke omstandigheden zijn blijven doorwerken, er volledig door zitten. Ze zeggen ons al even dat het vijf na twaalf is, dat het water hen aan de lippen staat. Ik heb dan ook, ondanks de vervelende situatie voor ouders, veel begrip voor de actie”.

Meer controle

De laatste tijd komt de sector niet alleen in beeld vanwege dat personeelstekort, maar ook door de extra controles die minister Beke voorziet. Die kwamen er naar aanleiding van een drama in crèche 't Sloeberhuisje in Mariakerke, een private kinderopvang. “Er is nu extra geïnvesteerd in kwaliteitscontrole, wat ik an sich begrijp gezien het drama. Maar de mensen in de sector ervaren dat als nog hogere druk, terwijl die al zo hoog ligt. Ik vrees dat het minder kinderbegeleiders richting stoppen zal duwen.

Personeelstekort in de kinderopvang heeft niet alleen effect op de werkdruk. “Als er al structurele tekorten zijn, is een collega die ziek valt, soms genoeg om een groep te moeten sluiten”. Dat is ook momenteel in Gent het geval. “We zien nog steeds dat corona een effect heeft. Elke week moeten er wel enkele groepen in Gent even dicht omdat de begeleiding in isolatie of quarantaine zit. Daarnaast zien we ook een herintroductie van de griep. Een derde belangrijke factor is dat de nasleep van de pandemie extra zwaar doorweegt in deze sector”, zegt Decruynaere.

Kinderopvang: personeelstekort heeft ook effect in Gent Vrijdag zal de meerderheid van de crèches gedeeltelijk impact ondervinden van de staking, maar ook de coronapandemie en opkomende griep-epidemie zorgen dus voor problemen. “We willen wel noodopvang voorzien, maar ook daar moeten we natuurlijk personeel voor vinden”, zegt Decruynaere. “We zetten van Stad Gent steeds meer in op een samenwerking met de scholen. Toch zien we dat we op dit moment in de voor- en na-schoolse opvang aan ouders moeten vragen om hun kindje later te brengen en vroeger op te halen. Net daarom is het belangrijk dat er structurele verbeteringen komen”.