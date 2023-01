Gent wil camera’s in ondergrondse parkings inzetten voor LEZ-controles, maar mag dat wel? “Dit staat op gespannen voet met de Europese wetgeving”

Review Deze Switch-controller lost Nintendo's grootste mankement op

Het is de nachtmerrie van menig gamer: ‘drift’. Je personage in het spel beweegt langzaam een kant op, terwijl je het pookje van de controller helemaal niet aanraakt. Gelukkig zijn er nu gamepads die daar tegen gewapend zijn, waaronder één van 8Bitdo die we getest hebben.

17 januari