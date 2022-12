Gent was deze week gaststad voor een internationale politie-opleiding. “Misdaad actief leren te voorkomen of snel te stoppen”

“Politiezone Gent was deze week de fiere gastheer van een nieuwe CEPOL-opleiding ‘Behind Enemy Minds’”, legt politiewoordvoerder Matto Langeraert uit. “CEPOL staat voor European Union Agency for Law Enforcement Training. We nodigden, samen met onze federale CEPOL-ambassadeur, collega’s uit de Europese lidstaten uit om nieuwe technieken bij te leren en kennis uit te wisselen. Een heel bijzondere samenwerking die we hebben opgezet, was deze met het Gents Museum voor Schone Kunsten. Het MSK bood ons een uitstekende locatie en een uitdagende omgeving voor terreinoefeningen die we vaak uitvoeren samen met erfgoedbewaking en in samenwerking met het hoofd facilitair beheer en veiligheid. Politie Gent voorzag in deze training een ‘red teaming’: een spel waarin de deelnemers een kunstroof in het MSK plegen of verijdelen. Verder komt de criminele planningscyclus aan bod en zetten we in op gevorderde observatietechnieken.”