Gent vier dagen lang een openluchtwinkel: Braderie Publique komt terug

Jaren terug al besliste de stad om de braderieën per dekenij of zelfs per straat af te schaffen, omdat dat elke keer impact had op de verkeerssituatie in de stad. In de plaats kwam het grote Braderie Publique, eerst nog in twee zones, nu allemaal tegelijk. Concreet: van 2 tot en met 5 juni zetten de winkels in liefst 50 centrumstraten- en pleinen kraampjes en rekken buiten, om hun koopwaar aan te prijzen, vaak aan verminderde tarieven. Die laatste dag is overigens een koopzondag. De handelaars mogen bovendien gratis deelnemen, ze hoeven niet te betalen voor hun kraam op de stoep.